В Петербурге продлили выплаты на детей от трёх до семи лет

В Санкт-Петербурге продлили ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Дополнительная мера соцподдержки будет действовать ещё 12 месяцев.

Малообеспеченные семьи с 1 января 2021 года получат повышенные выплаты. Это будет сделано в автоматическом режиме по спискам городского информационно-расчётного центра.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в беседе с Nation News прокомментировала решение правительства России направить дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет.