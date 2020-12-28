В Петербурге продлили выплаты на детей от трёх до семи лет

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В Санкт-Петербурге продлили ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет.
В Петербурге продлили выплаты на детей от трёх до семи лет
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Дополнительная мера соцподдержки будет действовать ещё 12 месяцев.

Малообеспеченные семьи с 1 января 2021 года получат повышенные выплаты. Это будет сделано в автоматическом режиме по спискам городского информационно-расчётного центра.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в беседе с Nation News прокомментировала решение правительства России направить дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет.

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