Эксперт прокомментировал ситуацию с судном «Онега»

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Начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Зуев прокомментировал ситуацию с рыболовецким судном «Онега».
Эксперт прокомментировал ситуацию с судном «Онега»
  • © РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOL

«Наличие гидрокостюма во много раз повышает шансы на выживание. Без него неподготовленные люди могут продержаться в холодной воде пять-десять минут, подготовленные — максимум 30. В гидрокостюме же человек может выдержать четыре-пять часов», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, причины обледенения судна могут быть разные. Эксперт не исключил, что это связано с некими конструктивными особенностями «Онеги» или же с неверным выбором курса следования.

«Версий можно назвать много, но окончательно всё станет ясно только после заключения специалистов», — добавил Зуев.

Ранее Андрей Заика, председатель рыболовецкого колхоза им. М.И. Калинина, которому принадлежит судно «Онега», в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию.

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