Голикова заявила, что в правительстве России были ковид-диссиденты

В правительстве России были ковид-диссиденты, но в настоящее время их уже нет. Об этом в программе «Познер» заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Ковид-диссиденты? Я думаю, что уже сейчас нет… А были», — ответила Голикова на соответствующий вопрос. Её слова приводит РИА Новости.

В середине октября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что борьба с ковид-диссидентством должна вестись не с помощью штрафов и жёстких мер воздействия, а путём убеждения граждан.

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи 10 декабря с членами СПЧ рассказал, что у ряда федеральных министров выявлен COVID-19, при этом они продолжают работать — как из дома, так и из больницы.