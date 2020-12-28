Голикова заявила, что в правительстве России были ковид-диссиденты

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В правительстве России были ковид-диссиденты, но в настоящее время их уже нет. Об этом в программе «Познер» заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова заявила, что в правительстве России были ковид-диссиденты
  • РИА Новости

«Ковид-диссиденты? Я думаю, что уже сейчас нет… А были», — ответила Голикова на соответствующий вопрос. Её слова приводит РИА Новости.

В середине октября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что борьба с ковид-диссидентством должна вестись не с помощью штрафов и жёстких мер воздействия, а путём убеждения граждан.

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи 10 декабря с членами СПЧ рассказал, что у ряда федеральных министров выявлен COVID-19, при этом они продолжают работать — как из дома, так и из больницы. 

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