В Москве рассказали о планах по реорганизации двух бывших промзон

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На месте бывших промышленных зон Соколиная Гора и Алтуфьевское шоссе планируется организовать объекты общественно-производственной инфраструктуры, жилые дома и объекты социального назначения, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В Москве рассказали о планах по реорганизации двух бывших промзон
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«На территории бывшей производственной зоны Соколиная Гора планируется редевелопмент сразу двух участков, ещё два расположены на месте бывшей промзоны Алтуфьевское шоссе. Всего эти территории занимают более 70,7 га», — сказал Ефимов.

По его словам, общая площадь новых построек превысит 1 млн квадратных метров, а реализация проектов даст городу более 22 тыс. новых рабочих мест.

В ноябре, как сообщал сайт «Москва 24», в столице прокомментировали ситуацию по реорганизации бывших промзон.

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