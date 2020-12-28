В Нижегородской области рассказали о нацпроекте «Жильё и городская среда»

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Замглавы Нижегородской области Сергей Морозов рассказал, что область перевыполнила показатель федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и городская среда».
В Нижегородской области рассказали о нацпроекте «Жильё и городская среда»
  • РИА Новости

Об этом пишет newsnn.ru.  

По словам Сергея Морозова, за 2019—2020 годы из аварийного фонда в новое жильё переехали более 1,5 тыс. нижегородцев, что на 8% больше утверждённого показателя.

Он уточнил, что по программе стимулирования развития жилищного строительства в Нижегородской области реализуется восемь проектов. Ведётся строительство трёх школ и четырёх детсадов. Создаётся инженерная инфраструктура к земельным участкам, которые предназначены для многодетных семей в Павлове.

По сравнению с предыдущим годом регион увеличит объём ввода жилья на 4%.

Ранее, как передавал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о ходе программы переселения из ветхого жилья.

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