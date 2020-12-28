В рыболовецком колхозе имени Калинина прокомментировали ситуацию с судном «Онега»
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«По предварительным данным, зашла волна, попала внутрь контура судна. Скорее всего, судно перестало штормоваться, погода подтихла, и они начали снова вести промысел. Но это моё предположение, правду мы, наверное, никогда не узнаем», — заявил он в беседе с Nation News.
По его словам, экипаж был опытный, у капитала был не первый рейс.
Ранее капитан первого ранга запаса Сергей Ищенко в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию с рыболовецким судном «Онега».