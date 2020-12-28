В рыболовецком колхозе имени Калинина прокомментировали ситуацию с судном «Онега»

Андрей Заика, председатель рыболовецкого колхоза им. М.И. Калинина, которому принадлежит судно «Онега», прокомментировал ситуацию.

«По предварительным данным, зашла волна, попала внутрь контура судна. Скорее всего, судно перестало штормоваться, погода подтихла, и они начали снова вести промысел. Но это моё предположение, правду мы, наверное, никогда не узнаем», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, экипаж был опытный, у капитала был не первый рейс.

Ранее капитан первого ранга запаса Сергей Ищенко в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию с рыболовецким судном «Онега».