Два человека пострадали в результате взрыва на заводе в Липецке
- РИА Новости
Он сообщил, что в 09:42 при проведении зачистки оборудования во время планово-предупредительного ремонта в экстракционном отделении завода «Либойл» произошёл взрыв.
«Все люди живы, у двоих ожоги средней тяжести. Им будет оказана необходимая помощь», — заявил представитель «Эфко».
По его словам, в результате слаженной работы МЧС возгорание было ликвидировано в течение 30—40 минут.
При этом на предприятии была создана внутренняя комиссия для установления причин ЧП.
Ранее в Санкт-Петербурге произошёл пожар в железобетонном цеху на территории Балтийского завода.