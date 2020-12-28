Два человека пострадали в результате взрыва на заводе в Липецке

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Два человека получили ожоги в результате взрыва на заводе по производству рапсового масла в Липецке. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя группы компаний «Эфко».
Два человека пострадали в результате взрыва на заводе в Липецке
  • РИА Новости

Он сообщил, что в 09:42 при проведении зачистки оборудования во время планово-предупредительного ремонта в экстракционном отделении завода «Либойл» произошёл взрыв.

«Все люди живы, у двоих ожоги средней тяжести. Им будет оказана необходимая помощь», — заявил представитель «Эфко».

По его словам, в результате слаженной работы МЧС возгорание было ликвидировано в течение 30—40 минут.

При этом на предприятии была создана внутренняя комиссия для установления причин ЧП.

Ранее в Санкт-Петербурге произошёл пожар в железобетонном цеху на территории Балтийского завода.

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