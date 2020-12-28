Эксперт рассказал о главных трендах в туротрасли

Член президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян прокомментировал ситуацию в туротрасли.

Об этом Мкртчян рассказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Как отметил эксперт, в этом году был задан главный тренд, который продолжится и в будущем — это акцент на отдыхе в России.

«Мы уже знаем, что с 1 марта откроется Кипр, надеемся, что к концу весны начнёт открываться и остальная Европа», — уточнил специалист.

Он также отметил, что небывалым спросом пользуется в настоящее время сочинский курорт «Красная поляна».

«Тот отель, который в прошлом году на новогоднюю ночь стоил 5 тыс. рублей, в этом году поднял цены в четыре раза… И так примерно на всё», — уточнил Мкртчян.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила ситуацию в туристической отрасли.