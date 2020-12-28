Эксперт рассказал о главных трендах в туротрасли

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Член президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян прокомментировал ситуацию в туротрасли.
Эксперт рассказал о главных трендах в туротрасли
  • Pixabay

Об этом Мкртчян рассказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Как отметил эксперт, в этом году был задан главный тренд, который продолжится и в будущем — это акцент на отдыхе в России.

«Мы уже знаем, что с 1 марта откроется Кипр, надеемся, что к концу весны начнёт открываться и остальная Европа», — уточнил специалист.

Он также отметил, что небывалым спросом пользуется в настоящее время сочинский курорт «Красная поляна».

«Тот отель, который в прошлом году на новогоднюю ночь стоил 5 тыс. рублей, в этом году поднял цены в четыре раза… И так примерно на всё», — уточнил Мкртчян.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила ситуацию в туристической отрасли.

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