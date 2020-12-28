ФАС проводит проверку из-за роста цен на металлопродукцию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверку роста цен на рынке продукции из металла.

«В настоящее время ФАС России наблюдает рост цен на рынке металлопродукции, в том числе арматуры. Для установления обоснованности таких цен ведомство проводит расследование (направлены запросы информации участникам рынка и органам государственной власти)», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

По данным службы, российские компании производят больше металлопродукции, чем необходимо для удовлетворения спроса на внутреннем рынке.

Ранее РБК сообщило, что ФАС предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию и сырьё для неё на полгода.