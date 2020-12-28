На двух трассах в Башкирии ограничено движение из-за снегопада

Из-за сильной метели МЧС Республики Башкирия приняло решение ограничить движение на некоторых участках дорог.

Об этом сообщает mkset.ru.

Речь идёт о двух трассах. Одна из них — Р-240 Уфа — Оренбург. Также временно движение ограничили на автодороге Уфа — Стерлитамак — ездить по ней запрещено до особого распоряжения.

В МЧС республики уточнили, что ограничения введены для проезда пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта. Их снимут после улучшения неблагоприятных погодных условий.

Ранее портал URA.RU сообщал, что в Сургуте из-за сильных морозов энергетики работают в режиме повышенной готовности.