РБК: ФАС предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию на полгода

Федеральная антимонопольная служба предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию и сырьё для неё на полгода.

Как пишет РБК, об этом заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский проинформировал Минпромторг.

В материале говорится, что ведомство предлагает ввести регрессивную систему экспортных пошлин на всю продукцию — от сырья до готовых товаров.

Так, если экспортная пошлина на лом будет введена в размере 15% от стоимости (но не менее $49 за тонну или €45 за тонну), то стальная заготовка (сырьё для производства арматуры) будет облагаться пошлиной 13% (не менее $73 за тонну), а сама арматура — 12% (не менее $78 за тонну).

21 декабря сообщалось, что вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою и Минпромторгу проверить информацию о резком росте цен на арматуру, которая используется в жилищном строительстве.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на проект приказа Минстроя написала, что, по расчётам ведомства, средняя рыночная цена квадратного метра жилья в 2021 году составит 49,17 тыс. рублей.