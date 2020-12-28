Глава Минобрнауки прокомментировал ситуацию с платой за обучение в вузах

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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков прокомментировал ситуацию с платой за обучение в вузах, которые перешли на дистанционный формат из-за коронавируса.
Глава Минобрнауки прокомментировал ситуацию с платой за обучение в вузах
  • РИА Новости

«Мы всегда говорим: студент связан с университетом отношениями по договору, он вправе сформулировать свои претензии... А вот эти решения в масштаб всей страны, поверьте, мы многократно к этому подходили, пока они не выработаны, поскольку всё, что предлагается, оно приведёт к ещё худшим последствиям, нежели мы имеем сегодня. Мы можем обрушить экономику вузов и получить ситуацию, когда они начнут закрываться», — цитирует РИА Новости Фалькова.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал перевод ряд школ и вузов на дистанционное обучение. Он отметил, что «онлайн-система, такой формат, не заменит никогда прямого личного контакта между студентом (учащимся) и преподавателем».

По данным на 6 декабря, в России 478 высших учебных заведений и их филиалов полностью перешли на дистанционное обучение на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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