У главы правительства Крыма выявили коронавирус

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Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что медики выявили у него коронавирусную инфекцию COVID-19
У главы правительства Крыма выявили коронавирус
  • © Портал Правительства Республики Крым

Как сообщает «Крыминформ» соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Тест на коронавирус, который я регулярно делаю, дал положительный результат. В соответствии с рекомендациями врачей, нахожусь на самоизоляции до полного выздоровления. Также принял решение в этот период уйти в отпуск», — написал он.

Он отметил, что продолжает работать дистанционно и находится на связи с главой республики.

Ранее сообщалось, что у губернатора Ульяновской области Сергея Морозова выявлен коронавирус.

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