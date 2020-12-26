У главы правительства Крыма выявили коронавирус
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Как сообщает «Крыминформ» соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.
«Тест на коронавирус, который я регулярно делаю, дал положительный результат. В соответствии с рекомендациями врачей, нахожусь на самоизоляции до полного выздоровления. Также принял решение в этот период уйти в отпуск», — написал он.
Он отметил, что продолжает работать дистанционно и находится на связи с главой республики.
Ранее сообщалось, что у губернатора Ульяновской области Сергея Морозова выявлен коронавирус.