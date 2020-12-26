В Новосибирской области уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом

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В результате столкновения грузовика и рейсового автобуса в Черепановском районе Новосибирской области, по уточнённым данным, пострадали девять человек, сообщили в областном Минздраве.
В Новосибирской области уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом
  • © МЧС РФ Сайт ГУ МЧС по Новосибирской области

«По данным Черепановской райбольницы, пострадали девять человек. Трое из них — в очень тяжёлом состоянии, шестеро — просто в тяжёлом состоянии», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что шесть пассажиров автобуса и водитель грузовика были госпитализированы, а водитель автобуса скончался на месте.

«Известия» сообщали, что в Череповце сотрудники ДПС спасли пешеходов от наезда автомобиля, приняв удар на себя.

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