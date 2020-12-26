В Новосибирской области уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом
- © МЧС РФ Сайт ГУ МЧС по Новосибирской области
«По данным Черепановской райбольницы, пострадали девять человек. Трое из них — в очень тяжёлом состоянии, шестеро — просто в тяжёлом состоянии», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.
Ранее сообщалось, что шесть пассажиров автобуса и водитель грузовика были госпитализированы, а водитель автобуса скончался на месте.
«Известия» сообщали, что в Череповце сотрудники ДПС спасли пешеходов от наезда автомобиля, приняв удар на себя.