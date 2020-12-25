В Ивановской области возбудили дело по факту отравления детей в детском саду

В Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в детском саду. Об этом сообщается на сайте СК России.

Сообщается, что 24 декабря «за медицинской помощью обратились 43 воспитанника МДОУ «Детский сад №6 «Колокольчик» города Пучежа, из них 16 детей дошкольного возраста были госпитализированы в ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» с признаками отравления».

«По данному факту Пучежским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК России)», — заявили в СК.

В ведомстве рассказали, что «по уголовному делу в детском дошкольном учреждении изъяты образцы продуктов питания для направления на экспертизу, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».

Ранее Life.ru сообщал, что вспышка острой кишечной инфекции произошла в детском саду в селе Ербогачён в Иркутской области. Медицинская помощь потребовалась 19 воспитанникам и четырём сотрудникам учреждения.