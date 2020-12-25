В Минтрансе Подмосковья рассказали об устранении последствий снегопада

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В Подмосковье задействовали более 1,3 тыс. машин для очистки дорог после снегопада, сообщают в Минтрансе области.
В Минтрансе Подмосковья рассказали об устранении последствий снегопада
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Как передаёт телеканал «360», особый акцент сделали на спусках, подъёмах, трассах с высокой интенсивностью движения, крутых поворотах. В первую очередь очищают подъезды к социальным объектам.

«Противогололёдными материалами обработано свыше 9,6 тыс. км областных дорог. Задействованы уже более 1,8 тыс. дорожных рабочих», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик.

Ранее, как писала газета «Известия», в ГИБДД рассказали о правилах поведения на дороге в зимний период.

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