Власти рассказали о работе портала поставщиков Москвы
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Об этом пишет НСН.
Стандартная товарная единица — позиция каталога товаров, работ и услуг, размещённая на портале. Она содержит максимально полную информацию о единичном товаре или услуге.
«Сегодня на портале для заказчиков Москвы и ещё 36 регионов страны доступен 1 млн уникальных позиций», — сказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.
При этом более половины каталога было добавлено в этом году. Наиболее востребованными СТЕ стали медицинские маски и антисептики, а также бесконтактные термометры.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что резиденты технополиса «Москва» за девять месяцев 2020 года увеличили объём производства продукции на четверть по сравнению с показателями прошлого года.