Власти рассказали о работе портала поставщиков Москвы

Каталог стандартных товарных единиц (СТЕ) на портале поставщиков Москвы достиг 1 млн позиций, говорится в пресс-релизе столичного Департамента по конкурентной политике.

Об этом пишет НСН.

Стандартная товарная единица — позиция каталога товаров, работ и услуг, размещённая на портале. Она содержит максимально полную информацию о единичном товаре или услуге.

«Сегодня на портале для заказчиков Москвы и ещё 36 регионов страны доступен 1 млн уникальных позиций», — сказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

При этом более половины каталога было добавлено в этом году. Наиболее востребованными СТЕ стали медицинские маски и антисептики, а также бесконтактные термометры.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что резиденты технополиса «Москва» за девять месяцев 2020 года увеличили объём производства продукции на четверть по сравнению с показателями прошлого года.