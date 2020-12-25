В Пермском крае оценили ситуацию с коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает URA.RU.
По данным Министерства здравоохранения края, за день выявили 332 новых инфицированных. При этом выздоровели 393 человека.
«Выявлено 332 новых случая заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 266 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей», — сообщает ведомство.
Среди новых заболевших коронавирусом 53% — жители старше 50 лет.
Всего в крае выявлено 28 647 заболевших.
Ранее терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с НСН дал рекомендации по укреплению иммунитета.