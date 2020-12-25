В Пермском крае оценили ситуацию с коронавирусом

В Пермском крае четвёртый день подряд число выздоровевших от коронавируса за сутки превышает число заболевших.

Об этом сообщает URA.RU.

По данным Министерства здравоохранения края, за день выявили 332 новых инфицированных. При этом выздоровели 393 человека.

«Выявлено 332 новых случая заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 266 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей», — сообщает ведомство.

Среди новых заболевших коронавирусом 53% — жители старше 50 лет.

Всего в крае выявлено 28 647 заболевших.

Ранее терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с НСН дал рекомендации по укреплению иммунитета.