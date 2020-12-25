Заксобрание Севастополя приняло бюджет города на 2021 год

Законодательное собрание Севастополя приняло бюджет города на 2021 год и на плановые периоды 2022 и 2023 годов.

«Изменяются основные параметры бюджета города Севастополя на 2021 год и плановые периоды 2022—2023 годов. Общий объём доходов в 2021 году увеличился на 1,32 млрд рублей. В 2022 году планируется на 1,25 млрд рублей. В 2023 году — снижение планируется», — приводит издание «Новый Севастополь» слова главы парламентской бюджетной комиссии Сергея Лисейцева.

Он отметил, что расходная часть бюджета в 2021—2022 годах увеличилась на 1,3 млрд рублей и 1,16 млрд рублей соответственно.

Лисейцев заявил, что в 2023 году расходы планируют снизить за счёт уменьшения объёма субсидии из федерального бюджета на реализацию федеральной целевой программы развития Республики Крым и Севастополя.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщило, что власти полуострова направят свыше 360 млн рублей на отдых и оздоровление детей в следующем году.