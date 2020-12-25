В Сургуте из-за морозов энергетики работают в режиме повышенной готовности

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Специалисты энергетической компании СГЭС переведены в режим повышенной готовности. В связи с низкими температурами в регионе и увеличившейся нагрузкой на электросети сургутские энергетики будут работать в две смены.
В Сургуте из-за морозов энергетики работают в режиме повышенной готовности
  • РИА Новости

Как передаёт URA.RU, жилые и социальные объекты Сургута переведены на особый режим электроснабжения.

«Из-за понижения температуры воздуха все подразделения Сургутских городских электрических сетей переведены в режим повышенной готовности. В центральной диспетчерской службе ведётся контроль нагрузки на электрические сети города. Особое внимание энергетики уделяют энергообъектам, которые осуществляют тепло- и электроснабжение социально значимых объектов», — прокомментировал заместитель генерального директора СГЭС Сергей Ковин.

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