В Мурманске наградили победителей конкурса «Предприниматель года»

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В Мурманске наградили победителей и лауреатов регионального конкурса «Предприниматель года».
В Мурманске наградили победителей конкурса «Предприниматель года»
  • © gov-murman.ru

Об этом пишет Nord-News.

«В ситуации, когда этим бизнесом занимаешься на Севере, с учётом повышенных издержек, это тем более серьёзное бремя. А попасть в ситуацию, когда твоё дело приостановлено по эпидемиологическим требованиям, и не сломаться, а продолжить двигаться — это настоящий героизм!» — сказал на церемонии награждения губернатор региона Андрей Чибис.

Отмечается, что большинство награждённых занимаются бизнесом с социальной направленностью.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в столице подвели итоги конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций «Москва — добрый город».

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