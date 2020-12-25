В Мурманске наградили победителей конкурса «Предприниматель года»
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Об этом пишет Nord-News.
«В ситуации, когда этим бизнесом занимаешься на Севере, с учётом повышенных издержек, это тем более серьёзное бремя. А попасть в ситуацию, когда твоё дело приостановлено по эпидемиологическим требованиям, и не сломаться, а продолжить двигаться — это настоящий героизм!» — сказал на церемонии награждения губернатор региона Андрей Чибис.
Отмечается, что большинство награждённых занимаются бизнесом с социальной направленностью.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в столице подвели итоги конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций «Москва — добрый город».