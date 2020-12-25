Решетников заявил, что ситуация на рынке труда остаётся напряжённой

Министр экономического развития Максим Решетников прокомментировал ситуацию с безработицей в России.

«Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. В ноябре уровень безработицы составил 6,1% при максимуме 6,4% в августе. Ожидаемо снижается и регистрируемая безработица», — цитирует РИА Новости Решетникова.

При этом он добавил, что «тем не менее ситуация на рынке труда остаётся, конечно, напряжённой».

Ранее заместитель генерального директора по работе с профессиональным сообществом в кадровом холдинге Ancor Татьяна Баскина в беседе с Inforeactor дала рекомендации по поиску новой работы.