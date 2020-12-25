В Ульяновской области оценили ситуацию с коронавирусом

Глава управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Дмитрий Бородков рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе.

Об этом сообщает mosaica.ru.

На заседании штаба по противодействию распространению коронавируса Дмитрий Бородков заявил, что в регионе насчитывается 18 тыс. инфицированных. С такими показателями область находится на 18-м месте по заболеваемости в России.

В четверг, 24 декабря, оперативный штаб сообщил о 286 новых случаях COVID-19.

О снижении заболеваемости говорить слишком рано, сказал Бородков.

Ранее портал URA.RU сообщал, что в Перми усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мер.