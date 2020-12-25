В Ульяновской области оценили ситуацию с коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает mosaica.ru.
На заседании штаба по противодействию распространению коронавируса Дмитрий Бородков заявил, что в регионе насчитывается 18 тыс. инфицированных. С такими показателями область находится на 18-м месте по заболеваемости в России.
В четверг, 24 декабря, оперативный штаб сообщил о 286 новых случаях COVID-19.
О снижении заболеваемости говорить слишком рано, сказал Бородков.
Ранее портал URA.RU сообщал, что в Перми усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мер.