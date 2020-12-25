Эксперты предсказали рост цен на аренду жилья в России в 2021 году

Цены на арендное жилье в крупных городах России в 2021 году могут вырасти на 8—10%, в Москве — на 15%.

Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости.

«В 2021 году ставки будут расти, обгоняя инфляцию, — прирост может составить 15% в Москве и порядка 8—10% в крупных региональных центрах», — спрогнозировал генеральный директор риелторской компании We know Александр Галицын.

По мере восстановления экономики и деловой активности съёмное жилье продолжит дорожать, особенно это будет заметно в столице и других крупных городах, таких как Санкт-Петербург, Екатеринбург, где традиционно спрос превышает предложение, указал управляющий партнёр «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. По его прогнозу, в таких городах цены поднимутся на 10—15%, если не произойдет новых потрясений в экономике.

Ранее портал URA.RU сообщал, что эксперты дали советы по приобретению недвижимости в России.