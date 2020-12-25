СК начал проверку по факту ДТП с автобусом в Рязанской области

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Следователи организовали проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом в Рязанской области. Об этом информирует пресс-служба регионального СУ СК.
СК начал проверку по факту ДТП с автобусом в Рязанской области
  • © ГУ МЧС по Рязанской области

По данным следствия, погибли четыре человека, в том числе водитель и трое пассажиров.

При этом 13 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших пятеро несовершеннолетних. Их доставили в Скопинскую районную больницу.

«По данному факту Скопинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области проводится доследственная проверка», — заявили в СК.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли и более десяти пострадали в Скопинском районе Рязанской области в результате ДТП с участием пассажирского автобуса.

В МВД рассказали, что, по предварительной версии, водитель уснул за рулём.

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