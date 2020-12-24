В Москве за сутки скончались 74 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 74 человека с подтверждённой коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.

Reuters

«В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом», — говорится в сообщении в Telegram-канале. Общее число летальных случаев в городе достигло 10 763. Накануне сообщалось о смерти 76 человек с COVID-19.