Глава Подмосковья сравнил весеннюю ситуацию с COVID-19 с нынешней

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, как в регионе шла борьба с коронавирусной инфекцией COVID-19 весной этого года и как дела обстоят в настоящий момент.
Глава Подмосковья сравнил весеннюю ситуацию с COVID-19 с нынешней
  • © Пресс-служба правительства Московской области

«Весной было время, когда мы почти прошли по краю, свободных коек оставалось мало. Очень не хотелось бы, чтобы такое повторилось. Поэтому постарались создать коечный фонд с запасом», — цитирует его телеканал «360».

По его словам, в настоящий момент в регионе развернуто 19 600 коек, 40% из которых свободно. Для решения этой проблемы были задействованы объекты, где можно было развернуть новые места для больных.

Также он добавил, что весной сложности с COVID-19 были связаны не только с недостатком коек, но и с процессом госпитализации и протоколами диагностики и лечения.

«Дело в том, что госпитализация пациента занимала если не час, то 40 минут железно. Это всё совершенствовалось в процессе уже уходящего года. Пациента должны были прокатать на КТ, не было столько КТ», — отметил Воробьёв.

Глава региона подчеркнул, что весной в Подмосковье даже пришлось практически полностью приостановить плановую помощь. Сейчас же почти везде она оказывается в стандартном режиме.

Ранее Воробьёв заявил, что в регионе необходимо привить от коронавируса около 4 млн человек.

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