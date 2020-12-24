Климов рассказал о выделяемых США средствах на акции по вмешательству
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В ходе заседания комиссии Климов рассказал, что специальные структуры, финансируемые Госдепартаментом и Министерством обороны США, занимаются разработкой подобных акций.
«Мы специально посчитали: ежегодно на разработку акций по вмешательству в дела других государств, преимущественно — России, направляется порядка $3,1 млрд», — цитирует его РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин назвал серьёзным вызовом попытки вмешательства в дела стран СНГ.