Климов рассказал о выделяемых США средствах на акции по вмешательству

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета России Андрей Климов заявил, что США ежегодно направляют на акции по вмешательству в дела других стран более $3 млрд.

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В ходе заседания комиссии Климов рассказал, что специальные структуры, финансируемые Госдепартаментом и Министерством обороны США, занимаются разработкой подобных акций. «Мы специально посчитали: ежегодно на разработку акций по вмешательству в дела других государств, преимущественно — России, направляется порядка $3,1 млрд», — цитирует его РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин назвал серьёзным вызовом попытки вмешательства в дела стран СНГ.