Эксперты рассказали об инвестиционном климате в России

Короткая ссылка
Исследование PwC и Аналитического центра НАФИ показало, что более половины руководителей крупных компаний в России считают, что бизнес-климат в стране уже восстановился от последствий, связанных с пандемией коронавируса.
Эксперты рассказали об инвестиционном климате в России
  • Pixabay

Об этом пишет «Российская газета».

«55% представителей крупного бизнеса, как это ни удивительно, считают, что инвестиционный климат в стране уже восстановился. Никто из них не планирует сокращать бизнес. Представители малого бизнеса встревожены куда больше. Почти три четверти считают, что горизонт затянут облаками. Настроения представителей среднего бизнеса противоречивы: о восстановлении инвестиционного климата говорят чуть более трети, о том, что его всё ещё нет, — чуть меньше половины» — отметил Игорь Лотаков, управляющий партнёр PwC в России.

При этом каждая третья компания заявила, что продолжит практиковать удалённый режим работы.

Три четверти руководителей, опрошенных исследователями (всего проведено 1001 интервью), планируют сохранять масочный режим ещё год-два.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что резиденты технополиса «Москва» за девять месяцев 2020 года увеличили объём производства продукции на четверть по сравнению с показателями прошлого года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить