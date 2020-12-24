Эксперты рассказали об инвестиционном климате в России

Исследование PwC и Аналитического центра НАФИ показало, что более половины руководителей крупных компаний в России считают, что бизнес-климат в стране уже восстановился от последствий, связанных с пандемией коронавируса.

Об этом пишет «Российская газета».

«55% представителей крупного бизнеса, как это ни удивительно, считают, что инвестиционный климат в стране уже восстановился. Никто из них не планирует сокращать бизнес. Представители малого бизнеса встревожены куда больше. Почти три четверти считают, что горизонт затянут облаками. Настроения представителей среднего бизнеса противоречивы: о восстановлении инвестиционного климата говорят чуть более трети, о том, что его всё ещё нет, — чуть меньше половины» — отметил Игорь Лотаков, управляющий партнёр PwC в России.

При этом каждая третья компания заявила, что продолжит практиковать удалённый режим работы.

Три четверти руководителей, опрошенных исследователями (всего проведено 1001 интервью), планируют сохранять масочный режим ещё год-два.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что резиденты технополиса «Москва» за девять месяцев 2020 года увеличили объём производства продукции на четверть по сравнению с показателями прошлого года.