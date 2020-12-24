Эксперты дали советы по приобретению недвижимости в России

Оптимальным временем для покупки вторичной недвижимости являются первые месяцы нового года, рассказал руководитель пресс-службы федеральной компании «Этажи» Иван Камельских.

Об этом пишет URA.RU.

«Ситуация, вполне вероятно, изменится в январе — феврале. В это время собственники как раз лояльнее в отношении дисконта по своим квартирам. Другими словами, в январе — феврале люди, не продавшие квартиру в прошлом году, с учётом низкого спроса при реальном покупателе обычно готовы сделать скидку», — рассказал Камельских.

Риелтор Павел Боровиков отметил, что в настоящее время выгодно приобретать недвижимость для проживания.

«Если мы говорим про покупку недвижимости для себя, то сейчас, конечно, самое лучшее время. И оно продлится благодаря условиям льготной ипотеки», — подчеркнул специалист.

Доктор экономических наук Александр Абрамов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке недвижимости в России.