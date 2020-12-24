Глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин рассказал о ситуации, которая сложилась в России с интернет-торговлей, и о мерах, которые должны быть приняты в этой сфере.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу НТВ.

ФТС предлагает выделить товары интернет-торговли в особую категорию и оформлять их по специально разработанным декларациям, которые отличаются от применяемых к обычным товарам.

«Ввести понятие «оператора интернет-торговли», который бы поддерживал отношения с интернет-площадками за рубежом, занимался бы таможенным оформлением и отвечал за достоверность таможенного оформления. И кроме того, применить к интернет-торговле такую процедуру, как таможенный склад. На наш взгляд, это будет способствовать эффективности таможенного оформления, скажется на сроках этого оформления», — сказал Владимир Булавин.

По словам Булавина, новые правила никак не скажутся на рядовом покупателе.

Ранее газета «Известия» сообщала, что средний чек покупок россиян в интернете в октябре сократился до 2,1 тыс. рублей, что на 45% меньше по сравнению с апрелем. Речь идёт о продуктах питания, готовой еде, одежде, электронике.