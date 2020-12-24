Резиденты технополиса «Москва» на четверть увеличили объём выпускаемой продукции

Резиденты технополиса «Москва» за девять месяцев 2020 года увеличили объём производства продукции на четверть по сравнению с показателями прошлого года. Свыше 70% от общего объёма заняла электронная продукция.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Всего за девять месяцев этого года резиденты особой экономической зоны произвели продукцию на 12,5 млрд рублей, что на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидерами стали предприятия микроэлектроники — они выпустили продукцию на общую сумму около 9,4 млрд рублей», — заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Второе место заняли производители лекарств и медоборудования, обеспечив выпуск продукции объёмом 908 млн рублей.

Всего же технополис выпустил продукции на 76 млрд рублей за всё время своего существования.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв представил зампреду правительства России — полпреду президента России в ДФО Юрию Трутневу проект создания новой ОЭЗ.