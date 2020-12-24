Заседание по делу обвиняемого в убийстве трёх человек в Тверской области назначено на 30 декабря

Короткая ссылка
Предварительное слушание по делу Александра Зобенкова, которого обвиняют в убийстве трёх человек в селе Михайловском, пройдёт 30 декабря в Тверском областном суде.
Заседание по делу обвиняемого в убийстве трёх человек в Тверской области назначено на 30 декабря
  • © Андрей Старостин
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

4 декабря стало известно, что Следственный комитет завершил расследование инцидента, произошедшего в селе Михайловском Тверской области в мае.

31-летнего Александра Зобенкова обвиняют в тройном убийстве, он находится в СИЗО. Наказание по такой тяжкой статье — от восьми лет колонии до пожизненного заключения. По версии Александра, он защищал семью и друзей во дворе собственного дома. Единственный выживший из четверых нападавших находится на свободе и проходит по делу в статусе свидетеля.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить