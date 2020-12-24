Заседание по делу обвиняемого в убийстве трёх человек в Тверской области назначено на 30 декабря

Предварительное слушание по делу Александра Зобенкова, которого обвиняют в убийстве трёх человек в селе Михайловском, пройдёт 30 декабря в Тверском областном суде.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

4 декабря стало известно, что Следственный комитет завершил расследование инцидента, произошедшего в селе Михайловском Тверской области в мае.

31-летнего Александра Зобенкова обвиняют в тройном убийстве, он находится в СИЗО. Наказание по такой тяжкой статье — от восьми лет колонии до пожизненного заключения. По версии Александра, он защищал семью и друзей во дворе собственного дома. Единственный выживший из четверых нападавших находится на свободе и проходит по делу в статусе свидетеля.

Подробнее — в материале RT.