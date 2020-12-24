В Ульяновской области спасённый кот получил «должность» в министерстве

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В Ульяновской области коту, которого во время сортировки мусора обнаружили на конвейере в мешке, дали «должность» в министерстве.
В Ульяновской области спасённый кот получил «должность» в министерстве
  • © Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области

Об этом сообщает mosaica.ru

В Ульяновске сотрудник мусоросортировочного комплекса по обработке твёрдых коммунальных отходов ООО «Горкомхоз» обнаружил в завязанном мешке живого кота.

Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Гульнара Рахматулина заинтересовалась судьбой спасённого кота и забрала животное в своё ведомство. Кот обзавёлся не только новым домом, но и неофициальной должностью — заместителя министра природы и цикличной экономики региона по охране животного мира.

За спасение кота сортировщик и директор ООО «Горкомхоз» награждены благодарственными письмами за добросовестный труд и вклад в сохранение животного мира.

Как ранее сообщало РИА Новости Крым, в Крыму поддержали введение штрафов за жестокое обращение с животными.

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