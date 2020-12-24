В Ульяновской области спасённый кот получил «должность» в министерстве
- © Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области
Об этом сообщает mosaica.ru.
В Ульяновске сотрудник мусоросортировочного комплекса по обработке твёрдых коммунальных отходов ООО «Горкомхоз» обнаружил в завязанном мешке живого кота.
Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Гульнара Рахматулина заинтересовалась судьбой спасённого кота и забрала животное в своё ведомство. Кот обзавёлся не только новым домом, но и неофициальной должностью — заместителя министра природы и цикличной экономики региона по охране животного мира.
За спасение кота сортировщик и директор ООО «Горкомхоз» награждены благодарственными письмами за добросовестный труд и вклад в сохранение животного мира.
Как ранее сообщало РИА Новости Крым, в Крыму поддержали введение штрафов за жестокое обращение с животными.