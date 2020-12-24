В Перми полиция усилила контроль за соблюдением противоэпидемических мер

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Полиция Перми стала чаще привлекать к ответственности лиц, нарушающих коронавирусные ограничения в период пандемии. По данным ГАС «Правосудие», в суды региона в декабре поступило больше материалов, чем за весь ноябрь.
В Перми полиция усилила контроль за соблюдением противоэпидемических мер
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом сообщает портал URA.RU.

В ноябре также отмечен рост числа привлечённых к ответственности по данным статьям на 20 и 36%, соответственно. В октябре же произошёл почти двукратный рост числа привлечённых к ответственности по сравнению с сентябрём.

Как сообщало издание «Невские новости», в ноябре в Санкт-Петербурге было совершено около 30 рейдов и выписано более 150 штрафов нарушителям масочного режима.

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