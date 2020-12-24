В Красноярске СК проводит проверку по факту нападения бездомных собак на ребёнка

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СК проводит проверку по факту нападения стаи бездомных собак на девятилетнюю девочку в Красноярске.
В Красноярске СК проводит проверку по факту нападения бездомных собак на ребёнка
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Накануне появилась информация о госпитализации девятилетней школьницы, на которою во дворе школы №31 напала стая бездомных собак. На помощь девочке пришла услышавшая крики о помощи сотрудница Дома ребёнка.

«В настоящее время по данному факту следственными органами Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в тексте.

В октябре «Реальное время» сообщало, что в Набережных Челнах было возбуждено дело из-за нападения собаки на ребёнка.

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