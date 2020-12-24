В МЧС Дагестана наградили лауреатов инициативы «Горячее сердце»

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В МЧС Дагестана прошла торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Им вручили ведомственные награды МЧС России и благодарственные письма от имени Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации.
В МЧС Дагестана наградили лауреатов инициативы «Горячее сердце»
  • © ГУ МЧС России по Республике Дагестан

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Республики Дагестан Рамазан Джафаров, начальник Главного управления МЧС России по Республике Дагестан Нариман Казимагамедов, руководство Главного управления МЧС Дагестана и другие.

В частности, нагрудным знаком, дипломом и памятной книгой «Горячее сердце» были награждены школьники республиканских школ Магомед Гамзатов, Умукусум Тажибова, Динислам Алиев, Аминат Абдурахманова, Ризван Кубумаев, Магомед Султанбеков.

Проект «Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» проводится Фондом социально-культурных инициатив с 2013 года при поддержке ряда министерств России и Россотрудничества. Он направлен на поощрение детей и молодёжи, совершивших героические поступки, а также тех, кто с достоинством преодолевает сложные жизненные ситуации или реализует социально значимые проекты.

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