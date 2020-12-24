Режим повышенной готовности продлили в Кузбассе до 15 января

В Кузбассе до 15 января продлён режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса, сообщает оперштаб региона.

«До 15 января… работодателям необходимо перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы, а также всех работников от 65 лет и старше и тех, кто имеет заболевания со значимыми факторами риска», — цитирует РИА Новости сообщение.

С 3 по 15 января проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, а также оказание услуг организациями общественного питания разрешаются с 06:00 до 01:00.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Курганской области рассказали о планах по обновлению стационаров, в Шадринске в 2021 году планируется начать ремонт десяти медицинских объектов.