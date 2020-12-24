В Подмосковье рассказали о закрытии мусорного полигона «Озёры»

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В Московской области рассказали о досрочном закрытии крупного мусорного полигона «Озёры», ранее полная остановка была запланирована на 2024 год.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Был очень большой полигон. Объём захоронений мусора здесь достигал 30 тыс. т в год. Однако уже предусмотрено новое перераспределение потоков на КПО», — цитирует издание замминистра ЖКХ Подмосковья Дмитрия Чинихина.

В регионе запустили девять комплексов переработки отходов из запланированных 11.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев рассказал в беседе с ФАН о ситуации с раздельным сбором мусора в России.

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