Глава Подмосковья попросил Путина помочь с внедрением электронного документооборота

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв попросил президента России Владимира Путина помочь с внедрением в регионе электронного документооборота, который станет альтернативой бумажной документации.
Глава Подмосковья попросил Путина помочь с внедрением электронного документооборота
  • © РИА Новости / Руслан Кривобок

«Сегодня в ряде законов прописано наличие обязательного бумажного подтверждения той или иной справки. Хочу попросить вас от всей нашей рабочей группы дать поручение сделать обязательной альтернативу, чтобы соответствующего подтверждения в электронном виде было достаточно», — цитирует телеканал «360» обращение губернатора Московской области Андрея Воробьёва президенту России.

Губернатор подчеркнул, что такое решение значительно облегчит жизнь людям, которые присылают большое число обращений. Путин поддержал главу региона.

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