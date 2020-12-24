Глава Подмосковья попросил Путина помочь с внедрением электронного документооборота

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв попросил президента России Владимира Путина помочь с внедрением в регионе электронного документооборота, который станет альтернативой бумажной документации.

«Сегодня в ряде законов прописано наличие обязательного бумажного подтверждения той или иной справки. Хочу попросить вас от всей нашей рабочей группы дать поручение сделать обязательной альтернативу, чтобы соответствующего подтверждения в электронном виде было достаточно», — цитирует телеканал «360» обращение губернатора Московской области Андрея Воробьёва президенту России.

Губернатор подчеркнул, что такое решение значительно облегчит жизнь людям, которые присылают большое число обращений. Путин поддержал главу региона.