В Петербурге отметили снижение числа нарушений предпринимателями мер по коронавирусу
- Pixabay
Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности.
«Ситуационный центр зафиксировал уменьшение количества нарушений на объектах потребительского сектора. Отсутствие QR-кода первоначально фиксировалось более чем у половины проверяемых организаций, а в настоящее время их доля составляет не более 11%», — цитирует издание главу центра Александра Ситова.
Он отметил, что количество объектов с выявленными нарушениями санитарно-эпидемиологических норм также уменьшилось с 43 до 14%.
Ранее НСН сообщала, что ГУМу может грозить штраф за нарушение мер против распространения коронавирусной инфекции.