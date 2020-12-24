В Петербурге отметили снижение числа нарушений предпринимателями мер по коронавирусу

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Предприниматели Санкт-Петербурга стали реже нарушать стандарты безопасности, введённые в связи с пандемией коронавируса.
В Петербурге отметили снижение числа нарушений предпринимателями мер по коронавирусу
  • Pixabay

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности.

«Ситуационный центр зафиксировал уменьшение количества нарушений на объектах потребительского сектора. Отсутствие QR-кода первоначально фиксировалось более чем у половины проверяемых организаций, а в настоящее время их доля составляет не более 11%», — цитирует издание главу центра Александра Ситова.

Он отметил, что количество объектов с выявленными нарушениями санитарно-эпидемиологических норм также уменьшилось с 43 до 14%.

Ранее НСН сообщала, что ГУМу может грозить штраф за нарушение мер против распространения коронавирусной инфекции.

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