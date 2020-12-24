В Петербурге отметили снижение числа нарушений предпринимателями мер по коронавирусу

Предприниматели Санкт-Петербурга стали реже нарушать стандарты безопасности, введённые в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности.

«Ситуационный центр зафиксировал уменьшение количества нарушений на объектах потребительского сектора. Отсутствие QR-кода первоначально фиксировалось более чем у половины проверяемых организаций, а в настоящее время их доля составляет не более 11%», — цитирует издание главу центра Александра Ситова.

Он отметил, что количество объектов с выявленными нарушениями санитарно-эпидемиологических норм также уменьшилось с 43 до 14%.

Ранее НСН сообщала, что ГУМу может грозить штраф за нарушение мер против распространения коронавирусной инфекции.