В Москве прошло вручение премии «МедиаТЭК»

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В Москве состоялась церемония вручения премии «МедиаТЭК».
В Москве прошло вручение премии «МедиаТЭК»
  • © Предоставлено оргкомитетом премии

Отмечается, что ФБА «Экономика сегодня» стало победителем сразу в трёх номинациях.

На конкурс «МедиаТЭК-2020» поступило 586 заявок из 61 региона России.

Основные цели всероссийского конкурса «МедиаТЭК», который проводится с 2015 года, — стимулирование роста профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности, донесение до населения информации о проектах развития ТЭК, связанных с популяризацией профессий топливно-энергетического комплекса, и повышение значимости труда энергетиков, нефтяников, газовиков.

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