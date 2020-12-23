В Москве прошло вручение премии «МедиаТЭК»

В Москве состоялась церемония вручения премии «МедиаТЭК».

Отмечается, что ФБА «Экономика сегодня» стало победителем сразу в трёх номинациях.

На конкурс «МедиаТЭК-2020» поступило 586 заявок из 61 региона России.

Основные цели всероссийского конкурса «МедиаТЭК», который проводится с 2015 года, — стимулирование роста профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности, донесение до населения информации о проектах развития ТЭК, связанных с популяризацией профессий топливно-энергетического комплекса, и повышение значимости труда энергетиков, нефтяников, газовиков.