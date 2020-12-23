В ГИБДД рассказали о правилах поведения на дороге в зимний период

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В ГИБДД рассказали о правилах поведения на дороге зимой. В ведомстве выпустили памятку по безопасному выполнению обгона в это время года.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ведомства.

«В зимний период дорога предъявляет к водителю совершенно иные требования, нежели летом. Обгон на трассе становится предельно сложным», — цитирует издание сообщение ГИБДД.

В ведомстве назвали ряд неприятных факторов на дороге: снег, ограниченная видимость, разнородное покрытие.

«Особенно опасным становится обгон на ветреных и заснеженных участках дороги, когда отвалы снега, разнесённые ветром, образуют снежные перемёты. Эти неровности и трамплины отлично сливаются с зимним пейзажем. Наезд на большой скорости на такое препятствие станет фатальным даже для грузовика», — подчеркнули в ведомстве.

Так, совершая обгон, эксперты рекомендуют сократить время на встречной полосе, иметь запас скорости, в случае изменения ситуации на дороге отказаться от выполнения манёвра.

Также специалисты напоминают, что зимняя дорога полна сюрпризов. Снег скрывает разметку, а снежная пыль от едущего впереди автомобиля ухудшает видимость.

Ранее автоэксперт Павел Малыванов в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору машины.

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