Шелепихинская набережная получила премию правительства Москвы 2020 года как лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на данные Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Инвестиции в благоустройство участка площадью 5 га составили порядка 500 млн рублей.

«Шелепихинская набережная — это первый пример развития набережной по инициативе девелопера в соответствии с утверждённой концепцией комплексного развития набережных Москва-реки. Раньше на этом месте были горы строительного мусора, нам удалось регенерировать природный берег и восстановить разорванную связь территории набережной», — цитирует издание одного из разработчиков концепции набережной Олега Шапиро.

Он добавил, что в проекте учитывались интересы жителей элитного комплекса. В результате появились уличный бар, площадь с арт-объектом, а также три зоны активностей. Вместе с этим сохранены живописные береговые склоны, старый пирс приспособлен для проведения общественных мероприятий или размещения кафе.

Детские площадки оборудованы самыми современными игровыми и развивающими комплексами — с разнообразными горками, качелями и элементами скалолазания. Отдельная зона отведена под скейт-парк с трассой памп-трека для подростков и молодёжи.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал о начале работ по благоустройству территории между улицей Большие Каменщики и станцией метро «Коломенская».