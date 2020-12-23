Суд в Тверской области вернул в прокуратуру дело об убийстве девушки
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- РИА Новости
Как пишет tverigrad.ru, мать убитой просила вернуть дело прокурору, указывая на то, что совершённое жителем посёлка Оленино Александром Чижовым преступление надо квалифицировать не просто как убийство, а как убийство с особой жестокостью.
Девушка пропала 12 июля. В тот день она из Твери поехала в посёлок Оленино и больше на связь не выходила.
16 июля тело пропавшей с признаками насильственной смерти нашли в лесном массиве в 2,5 км от села Татево Оленинского района.
Следователи выяснили, что девушка выехала в лес со знакомым. Молодые люди поругались. Злоумышленник взял отвёртку и нанес множественные удары в область груди потерпевшей, после чего стал её душить. Одежду убитой девушки мужчина раскидал по лесу, тело спрятал, а сам скрылся.
Позже он был задержан.