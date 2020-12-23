Суд в Тверской области вернул в прокуратуру дело об убийстве девушки

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Суд в Тверской области постановил вернуть в прокуратуру дело об убийстве 24-летней девушки Анастасии Семёновой, которое было совершено летом этого года в Оленинском районе.
Суд в Тверской области вернул в прокуратуру дело об убийстве девушки
  • © Андрей Старостин
  • РИА Новости

Как пишет tverigrad.ru, мать убитой просила вернуть дело прокурору, указывая на то, что совершённое жителем посёлка Оленино Александром Чижовым преступление надо квалифицировать не просто как убийство, а как убийство с особой жестокостью.

Девушка пропала 12 июля. В тот день она из Твери поехала в посёлок Оленино и больше на связь не выходила.

16 июля тело пропавшей с признаками насильственной смерти нашли в лесном массиве в 2,5 км от села Татево Оленинского района.

Следователи выяснили, что девушка выехала в лес со знакомым. Молодые люди поругались. Злоумышленник взял отвёртку и нанес множественные удары в область груди потерпевшей, после чего стал её душить. Одежду убитой девушки мужчина раскидал по лесу, тело спрятал, а сам скрылся.

Позже он был задержан.

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