Главврач отметил изменение картины течения COVID-19 у пациентов в Москве

Главный врач городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы Валерий Вечорко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в столице.

«Картина течения болезни изменилась, сейчас она протекает немного иначе. Если раньше у нас поступал пациент с лихорадкой, она была стойкая, в течение какого-то периода времени, а потом наступало улучшение», — сказал Вечорко в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что теперь течение болезни волнообразное.

«Поступает пациент, допустим, с температурой 38 градусов, потом она снижается, потом опять поднимается до 38», — сказал главврач.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова намерена продлить режим самоизоляции для пенсионеров, беременных женщин и людей, страдающих хроническими заболеваниями, до 31 декабря 2021 года.