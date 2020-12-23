Главврач отметил изменение картины течения COVID-19 у пациентов в Москве

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Главный врач городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы Валерий Вечорко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в столице.
Главврач отметил изменение картины течения COVID-19 у пациентов в Москве
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Картина течения болезни изменилась, сейчас она протекает немного иначе. Если раньше у нас поступал пациент с лихорадкой, она была стойкая, в течение какого-то периода времени, а потом наступало улучшение», — сказал Вечорко в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что теперь течение болезни волнообразное.

«Поступает пациент, допустим, с температурой 38 градусов, потом она снижается, потом опять поднимается до 38», — сказал главврач.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова намерена продлить режим самоизоляции для пенсионеров, беременных женщин и людей, страдающих хроническими заболеваниями, до 31 декабря 2021 года.

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