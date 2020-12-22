Состоялся Международный научный форум «COVID и безопасность человека»

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По инициативе факультета глобальных процессов и кафедры ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем МГУ имени М.В.Ломоносова 22 декабря состоялся Международный научный форум «COVID и безопасность человека» с участием ЮНЕСКО, Всемирной академии искусства и науки, Римского Клуба и учёных России и зарубежных стран.
Состоялся Международный научный форум «COVID и безопасность человека»
  • РИА Новости

Форум открылся докладом и презентацией, с которой выступил председатель Российского комитета по биоэтике, этике науки и искусственного интеллекта, вице-президент Межправительственного совета ЮНЕСКО, академик РАН Александр Чучалин.

Кроме того, на форуме выступили представитель ЮНЕСКО Джон Кроули, президент Всемирной академии искусства и науки Гарри Джейкобс, директор Римского Клуба Карлос Альварес Перейра, российские учёные — декан факультета глобальных процессов профессора Илья Ильин, заведующий кафедрой ЮНЕСКО профессор Юрий Саямов и другие.

Форум прошёл в режиме видеоконференции. 

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