Состоялся Международный научный форум «COVID и безопасность человека»

По инициативе факультета глобальных процессов и кафедры ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем МГУ имени М.В.Ломоносова 22 декабря состоялся Международный научный форум «COVID и безопасность человека» с участием ЮНЕСКО, Всемирной академии искусства и науки, Римского Клуба и учёных России и зарубежных стран.

РИА Новости

Форум открылся докладом и презентацией, с которой выступил председатель Российского комитета по биоэтике, этике науки и искусственного интеллекта, вице-президент Межправительственного совета ЮНЕСКО, академик РАН Александр Чучалин. Кроме того, на форуме выступили представитель ЮНЕСКО Джон Кроули, президент Всемирной академии искусства и науки Гарри Джейкобс, директор Римского Клуба Карлос Альварес Перейра, российские учёные — декан факультета глобальных процессов профессора Илья Ильин, заведующий кафедрой ЮНЕСКО профессор Юрий Саямов и другие. Форум прошёл в режиме видеоконференции.