Состоялся Международный научный форум «COVID и безопасность человека»
- РИА Новости
Форум открылся докладом и презентацией, с которой выступил председатель Российского комитета по биоэтике, этике науки и искусственного интеллекта, вице-президент Межправительственного совета ЮНЕСКО, академик РАН Александр Чучалин.
Кроме того, на форуме выступили представитель ЮНЕСКО Джон Кроули, президент Всемирной академии искусства и науки Гарри Джейкобс, директор Римского Клуба Карлос Альварес Перейра, российские учёные — декан факультета глобальных процессов профессора Илья Ильин, заведующий кафедрой ЮНЕСКО профессор Юрий Саямов и другие.
Форум прошёл в режиме видеоконференции.