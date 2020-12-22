Орешкин возглавил совет директоров Первого канала

Помощник российского лидера Максим Орешкин назначен председателем совета директоров Первого канала. Об этом заявили в пресс-службе Минцифры.

«Новым председателем совета директоров Первого канала стал помощник президента России Максим Орешкин, около четырёх лет руководивший Министерством экономического развития России», — приводит ТАСС сообщение.

Как отметили в ведомстве, «высокий уровень представительства государства» в совете директоров компании — это дополнительное подтверждение того, что Первый канал остаётся одним из ключевых медиаактивов государства и лидеров отрасли.

Кроме того, в министерстве заявили, что государство снизит свою долю в уставном капитале Первого канала до не менее 34% с 51%, получив «золотую акцию» в компании.

Увеличение уставного капитала телеканала происходит согласно указу главы государства и принято «ввиду необходимости финансового оздоровления» канала.

В марте 2019 года стало известно о приобретении «ВТБ Капиталом» 20% акций Первого канала у компании «ОРТ-КБ», владельцем которой является бизнесмен Роман Абрамович.