Открыт приём работ на конкурс имени Андрея Стенина 2021 года

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В Москве стартовал седьмой Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина. Приём заявок молодых фоторепортёров со всего мира открылся в день рождения специального фотокорреспондента медиагруппы «Россия сегодня», в память о котором назван конкурс.
Открыт приём работ на конкурс имени Андрея Стенина 2021 года
  • РИА Новости

Фотографы в возрасте от 18 до 33 лет могут подать работы на сайте stenincontest.ru на русском, английском и китайском языках, передаёт РИА Новости. 

В конкурсе участвуют серии и одиночные фотографии в четырёх номинациях: «Главные новости», «Спорт», «Моя планета» и «Портрет. Герой нашего времени».

В каждую из номинаций можно подать по одной одиночной работе и одной серии.

Приём конкурсных заявок открыт до 28 февраля 2021 года включительно.

Призовой фонд конкурса в 2021 году составит 125, 100 и 75 тыс. рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации.

Обладатель Гран-при получит 700 тыс. рублей.

В 2020 году обладателем Гран-при конкурса имени Андрея Стенина стал испанский фотограф Луис Тато за серию «Теракт в отеле DusitD2».

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