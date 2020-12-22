Истребитель Су-30 поднимался на перехват самолёта ВВС Японии

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Национальный центр управления обороной России сообщил, что российский истребитель Су-30 поднимался на перехват патрульного самолёта OP-3C ВВС Японии над акваторией Японского и Охотского морей.
Истребитель Су-30 поднимался на перехват самолёта ВВС Японии
  • РИА Новости

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа», — цитирует заявление РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, нарушение государственной границы России не было допущено.

Ранее российский истребитель Су-27 поднимался для сопровождения самолёта-разведчика США над нейтральными водами Чёрного моря. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его.

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